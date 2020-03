Yony aponta falta de ritmo de jogo em início pelo Corinthians: “Não estava 100%”

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Ituano na Arena de Itaquera, pelo Campeonato Paulista. E o Timão pode ter o retorno do atacante Yony González, que se recuperou de dores na coxa esquerda. Tendo disputado três partidas com a camisa alvinegra (contra São Paulo, Água Santa e Santo André), o jogador de 25 anos afirmou que a falta de ritmo de jogo foi um obstáculo nesse início pelo clube.

“Fiquei dois meses e meio parado, fiz três treinamentos para minha estreia no clássico. Tenho que admitir, não estava 100%. Conversei com o professor, os preparadores físicos e tive uma semana para trabalhar. Espero neste fim de semana fazer o que quero, ajudar o time, agradeço ao professor pela confiança que ele me deu, mas vou ser sincero, eu não estava jogando bem. Tive essa semana, agora me sinto melhor. Vou tratar de ajudar os companheiros”, declarou o colombiano em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Yony ainda falou sobre as orientações que recebe do técnico Tiago Nunes. “O que ele passa para mim é para acreditar na capacidade, velocidade, nas últimas partidas eu não me sentia bem fisicamente, isso me atrapalhou um pouco. Tenho falado com ele, essas semanas se treinou muitas coisas, como finalizações e também é preciso estar mais concentrados em algumas situações. Esperamos melhorar tudo isso e ganhar os três pontos para seguir adiante”, completou.

No momento, o Corinthians ocupa a lanterna do Grupo D do Paulistão, com dez pontos conquistados em nove partidas disputadas. Como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus, o duelo deste final de semana será realizado com os portões fechados.