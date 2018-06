Walter se exime de culpa pelo empate no clássico: “Mérito deles”

Com um gol sofrido em cada um dos seis jogos em que substituiu Cássio em 2018, o goleiro Walter tentou minimizar o mau momento do Corinthians após mais um resultado frustrante. A sua equipe cedeu um empate por 1 a 1 ao Santos na noite desta quarta-feira, em Itaquera.

Questionado sobre a cabeçada certeira do lateral direito Victor Ferraz, em que caiu para dentro do gol em vez de sair para bloquear o perigo, Walter contemporizou: “Ele cabeceou cruzado e veio fechando no cruzamento, que passou por trás. Mérito deles, que criaram bastante. Infelizmente, saímos com um empate em um jogo que tínhamos totais condições de ganhar”.

Walter sabe que os torcedores do Corinthians estão insatisfeitos. Afinal, sob o comando do técnico Osmar Loss, o substituto de Fábio Carille, já são três derrotas, um empate e somente uma vitória.

“Faz parte. Oscilar um pouco é normal. Conquistamos títulos no ano passado e neste, então a oscilada acontece. Mas vamos tentar cessar logo, voltando a vencer e ficando na parte de cima da tabela”, projetou Walter, titular do Corinthians enquanto Cássio está com a Seleção Brasileira.