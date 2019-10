Walter relativiza pressão no Corinthians e prega respeito a Carille

Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue pressionado para voltar ao caminhos das vitórias. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o goleiro Walter, que substitui Cássio, suspenso, no duelo deste sábado contra o Cruzeiro na Arena, relativizou a cobrança e projetou melhoras para o resto do ano.

“O ambiente é o melhor possível. Temos que sempre buscar as vitórias, quando elas não vêm, tem questionamento, faz parte. Mas estamos em quarto. Estamos devendo para o torcedor e para nós mesmos, as reuniões que tivemos foram para a gente melhorar, mas a melhora vai vir”, comentou o arqueiro.

“Já veio (melhora) no último jogo. Que amanhã a gente volte a vencer, retome a confiança e fique ali em quarto, que é o que a gente está buscando agora”, completou.

Walter também saiu em defesa do técnico Fábio Carille. Além da repercussão dos resultados recentes, o técnico teve seu nome muito mencionado no noticiário da semana, com a notícia de que o comandante teria aceitado o convite para assumir o Al-Ahli da Arábia Saudita, desmentido posteriormente após a contratação do técnico suíço Christian Gross.

“Ele é muito aberto a tudo ali dentro, essa notícias que acabam saindo, a gente fica surpreso, muita coisa não é verdade. Mas ele fica tranquilo, um cara experiente, por tudo o que conquistou. A gente respeita, é sempre a primeira voz”, concluiu o goleiro.

