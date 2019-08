Walter e Ralf podem ser novidades do Corinthians contra o Botafogo

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã dessa terça-feira no CT Joaquim Grava para iniciar a preparação para o jogo contra o Botafogo, agendado para sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a suspensão de Cássio pelo acumulo de cartões amarelos, a expectativa era por Walter. O reserva se recupera de uma lombalgia e deu sinais de que poderá substituir o camisa 12.

Em um campo à parte, Walter trabalhou normalmente, aparentemente sem qualquer restrição nos movimentos. Caso as dores não lhe atrapalhem durante a semana, a tendência é de que ele seja escalado. Ainda assim, Caíque França fica de sobreaviso.

Outra novidade foi Ralf. O volante voltou a trabalhar com o grupo no gramado. Uma lesão no músculo posterior da coxa direita não lhe permitiu entrar em campo desde sua apresentação contra o CSA, dia 14 de julho.

Gabriel assumiu o posto e tem agradado. Mesmo que Ralf fique à disposição para sábado é incerto confirmar quem será escolhido por Fábio Carille para o próximo desafio.

Bruno Méndez está de volta depois de servir a seleção do Uruguai no Pan-Americano, mas só chega a São Paulo no período da tarde. A tendência é que o beque volte a ser relacionado contra o Botafogo e passe a lutar pela vaga de Manoel no time, ao lado de Gil.

À distância, a imprensa pôde acompanhar o treino dessa terça-feira. Aqueles que disputaram o duelo com o Inter, no último domingo, treinaram em um campo, enquanto o restante do elenco foi exigido em outro campo. O cuidado com a intensidade ainda no começo da semana não permitiu qualquer esboço de Carille.

O desfalque ficou por conta de Danilo Avelar, que ficou apenas na academia e está suspenso da partida contra os cariocas. Carlos Augusto deve ser o substituto. Fagner, que cumpriu suspensão no Sul, também volta ao time.