Walter assina pré-contrato para renovar com o Corinthians

O Corinthians assinou nesta terça-feira um pré-contrato com o goleiro Walter. O arqueiro, que tem vínculo com o Timão até o final do ano, terá novo acordo válido por duas temporadas. O camisa 27 despertava o interesse de outros clubes brasileiros, mas decidiu seguir no Alvinegro.

O jogador disputará o restante da temporada cumprindo seu atual contrato e assinará um novo vínculo, já acordado, no inicio do ano que vem, com duração até o final de 2021. Walter foi revelado no futebol do interior paulista e está desde 2013 no Corinthians.

Walter nunca teve status de titular, mas se consolidou como principal reserva de Cássio. Ao todo, o goleiro jogou 80 vezes pelo Corinthians, sendo 72 como titular e as demais saindo do banco de reservas, acumulando 33 vitórias, 21 empates e 26 derrotas.

O goleiro também faturou cinco títulos com o Timão, duas edições do Campeonato Brasileiro, de 2015 e 2017, além do tricampeonato paulista, de 2017, 2018 e 2019.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com