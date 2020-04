Não faltou talento para a lateral-esquerda do Corinthians nos últimos anos. Neste período de conquistas importantes para o clube, vários atletas passaram por ali, e alguns demonstraram talento tanto para atacar como para defender. Prova disso é que muitos deles são lembrados até hoje pela Fiel e já estão marcados na história do Timão. Decida agora: vote no melhor lateral-esquerdo do Corinthians no século 21.

Qual é o melhor lateral-esquerdo do Corinthians no século 21? Fábio Santos Guilherme Arana Kléber Resultados Votar