Vontade de ficar foi fundamental para renovação de Walter no Corinthians

O goleiro Walter teve a oportunidade de deixar o Corinthians para outros grandes clubes do Brasil, mas preferiu continuar no Alvinegro. A renovação do arqueiro, acertada na semana passada e que será confirmada ao final do vínculo atual, em dezembro, só foi possível porque o camisa 27 fez questão de continuar no Parque São Jorge por mais tempo.

Aos 31 anos, ele é poucos meses mais novo do que Cássio e concorre com um dos maiores ídolos da história do Timão, o que fez a diretoria lhe dar a chance de buscar um novo caminho ao final do contrato. A conversa parecia definitiva em janeiro e Walter entrou na temporada já sabendo que esse seria seu caminho, mas o tom mudou no começo do mês passado.

Sem acerto com outro clube, Walter voltou a ter destaque ao substituir Cássio, a serviço da Copa América, em jogos contra Cruzeiro e Santos. Questionado sobre o que pensava para o segundo semestre, o atleta disse à diretoria que continuava com vontade de ficar no Timão e que não havia avançado em nenhuma tratativa. Foi aí que veio a reviravolta.

A diretoria, em conjunto com o técnico Fábio Carille, concluiu que ainda era cedo para pensar em uma renovação na posição de Cássio. Além disso, reconheceu que o arqueiro reserva é um dos líderes do elenco, nunca criou problema por ficar no banco e ainda atua em alto nível. Por isso foi tomada a decisão de renovar por mais dois anos com o jogador contratado em 2013.

Walter nunca teve status de titular, mas se consolidou como principal reserva de Cássio. Ao todo, o goleiro jogou 80 vezes pelo Corinthians, sendo 72 como titular e as demais saindo do banco de reservas, acumulando 33 vitórias, 21 empates e 26 derrotas.

O goleiro também faturou cinco títulos com o Timão, duas edições do Campeonato Brasileiro, de 2015 e 2017, além do tricampeonato paulista, de 2017, 2018 e 2019.