Volante valoriza concorrência no meio-campo do Corinthians: “Importante”

Novamente à disposição do técnico Fábio Carille depois de passar boa parte do primeiro semestre se recuperando de uma séria lesão no joelho, Gabriel terá de enfrentar uma forte concorrência no setor de meio-campo para voltar a receber oportunidades. No entanto, o alto número de opções foi valorizado pelo jogador em entrevista coletiva concedida no Centro de Treinamentos Joaquim Grava.

“Concorrência é importante. Todos os clubes que querem brigas por título tem que ter essa concorrência, porque isso faz com que o clube cresça. Temos que melhorar, sabemos disso, estamos treinando muito, tendo conversas dentro e fora de campo para poder melhorar em todos os sentidos e quando chegar na reestreia poder estar bem. Queremos conquistar nossos objetivos que ainda são brigar por títulos”, disse Gabriel, que elogiou o momento de Ralf.

“A minha vida sempre foi de desafios. Quando eu cheguei no Corinthians, em 2017, joguei o ano inteiro, fui campeão Paulista, Brasileiro, ficamos muitos jogos sem perder. Mas isso são números que não são só meus. A gente não sabe quem é titular e reserva. Claro que hoje o Ralf está no momento dele e eu reconheço isso. Eu tive uma lesão que me deixou três, quase quatro meses fora. É difícil recuperar a titularidade, ainda mais com jogadores de alto nível que tem aqui”, completou.

Depois de começar a temporada com uma lesão na coxa direita, Gabriel entrou em campo na partida diante do Novorizontino, pelo Estadual. No entanto, sofreu uma grave lesão em fevereiro e teve de passar por uma cirurgia para corrigir uma desinserção do tendão adutor da perna direita. Desde então, voltou apenas na derrota para o Botinha no último sábado. O desejo, agora, é de recuperar seu espaço.

“A gente tem que ter consciência, trabalhar muito. Essa parada foi importante para poder entrar mais no grupo, voltar a jogar, tem mais amistosos pela frente. Essa retomada vai ser importante pra mim, para a minha volta ao time, mas com paciência. Temos a consciência de que todos vão jogar, todos vão ter sua oportunidade e se todos estiverem focados em ser campeão vai dar tudo certo”, finalizou Gabriel.

