Volante multicampeão rasga elogios à Fiel: “Não sou corintiano, mas não tem igual”

A torcida do Corinthians tem algumas características bem peculiares e até mesmo raras no futebol. Cantar sem parar e não vaiar o time durante os jogos são duas marcas que norteiam a Fiel.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Nilton, volante revelado pelo Timão, mas com passagens por grandes clubes do país, contou como a torcida alvinegra já lhe chamou atenção jogando contra.

“Eu não sou corintiano desde criança, mas tenho um carinho grande pela torcida. Cara, eu estava no Bahia, 40 mil tricolores e uns cinco mil da Gaviões. E do começo ao fim os caras ficaram cantando e apoiando. Não sei quem estava ao meu lado, mas eu lembro que falei: ‘Olha, os caras não pararam de cantar!’. Ganhamos, acabou o jogo e os caras não paravam, foi do começo ao fim. É a marca realmente, não tem igual”.

A opinião sincera é de um jogador prestes a completar 33 anos e que tem na conta três títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e quatro Estaduais, além duas conquistas na Séries B do Brasileiro. Nilton foi campeão com as caminhas de Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional e Bahia.

“Sou um cara realizado, um cara vitorioso, por tudo que eu conquistei, tudo que o futebol me proporcionou, os clubes que eu tive a oportunidade de jogar, sempre grandes. E eu colocava de meta conquistar títulos. Sempre falei que queria deixar um legado marcante, meu nome ali. É isso que move um atleta. Título é muito bom”.

Sem clube desde o fim da temporada 2019, quando se desligou do CSA, Nilton está aguardando a Covid-19 ser controlada para retomar as negociações e definir qual será o rumo de sua carreira.

“Ainda busco uma Libertadores. Como eu tenho três Brasilerios, eu trocaria dois por uma Libertadores (risos). Tem aquele glamour, a disputa do Sul-Americano. Isso move muito. Bati na trave com o Inter, paramos na semifinal contra o Tigres. Quem sabe…”.

