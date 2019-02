Volante explica grande trunfo de Carille: “Sabe o que é o Corinthians”

O técnico Fábio Carille conquistou mais uma vitória no Derby do último sábado, no Allianz Parque, e estendeu sua série de fabulosas estatísticas como técnico do Corinthians. Tendo a seu favor números como o de nunca ter levado gol atuando na casa do maior rival, o treinador foi bastante elogiado pelo volante Thiaguinho, que nem sequer entrou em campo. Para ele, o comandante tem um conhecimento básico que se reflete no sucesso.

“Ele sabe o que é o Corinthians, o quão grande é o Corinthians”, comentou o jogador, convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, no último domingo, ocasião em que explicou quão alegre ficou o elenco com a vitória por 1 a sobre o arquirrival.

Thiaguinho ainda assegurou que o domínio do local onde trabalha é repassado ao elenco. Carille, corintiano na infância, passou pelo clube como jogador em 1995 e foi contratado como auxiliar em 2009, permanecendo neste cargo até ser efetivado como treinador, no final de 2016.

“Ele mostra que não precisa de mais incentivo, que estar no Corinthians é o incentivo. Ele vem agindo muito bem, o grupo lá dentro está muito fechado e eles vêm agindo da melhor forma possível”, continuou o meio-campista, titular em duas partidas na temporada, contra Ponte Preta e Red Bull.

Ainda que se derreta em palavras para elogiar Carille, Thiaguinho fez questão de reconhecer também a contribuição de Jair Ventura para o seu futebol. Foi com o treinador, demitido ao final da última temporada, que o volante viveu seu melhor momento, tornou-se titular e, provavelmente, ganhou a confiança da diretoria para ser adquirido em definitivo. A princípio, ele está emprestado apenas até maio deste ano, mas deve ser comprado pelo Timão.

“Tenho que agradecer ao Jair pela oportunidade de jogar o Brasileiro, nunca tinha tido essa oportunidade. Foi aí que eu cresci, agora estão chegando vários jogadores, Richard, e eu estou aí, aprendendo”, concluiu o atleta de 21 anos do Alvinegro.