Vitória x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste sábado, Vitória e Corinthians se enfrentam em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.

O Timão encerrou sua preparação antes do confronto contra o Vitória em Salvador! ☑️🛫 Na parte da tarde, o elenco viaja à Bahia para a 12ª rodada do Brasileirão, que acontece amanhã (18), às 20h. 📸 Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/A3uieJyErq — Corinthians (@Corinthians) April 17, 2026

Como chega o Corinthians para o confronto

Após uma fase ruim de nove jogos sem vitórias, o Corinthians parece ter se reencontrado na temporada após a chegada de Fernando Diniz. Na última partida, o Timão venceu por 2 a 0 o Santa Fe e garantiu 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da Copa Libertadores.

Apesar dos recentes resultados positivos, no entanto, o Corinthians busca somar pontos no Brasileirão para se afastar da parte de baixo da tabela. O Timão ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Na última rodada, empatou sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena, em jogo marcado pelas expulsões de André e Matheuzinho.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória também vem de uma vitória importante pelo Campeonato Brasileiro. O time de Salvador superou o São Paulo por 2 a 0 e subiu ao 10º lugar na tabela de classificação com 14 pontos somados.

Um dos melhores mandantes da competição, o Rubro-Negro busca superar mais uma equipe paulista em casa para se aproximar da disputa pelo G5.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 47 vezes na história, e o confronto tem números amplamente favoráveis ao time paulista. Foram 27 vitórias do Corinthians, 14 empates e apenas seis triunfos do Vitória. Veja os resultados dos últimos cinco jogos:

25/10/2025 — Corinthians 1 x 0 Vitória — Campeonato Brasileiro

01/06/2025 — Corinthians 0 x 0 Vitória — Campeonato Brasileiro

09/11/2024 — Vitória 1 x 2 Corinthians — Campeonato Brasileiro

04/07/2024 — Corinthians 3 x 2 Vitória — Campeonato Brasileiro

21/10/2018 — Vitória 2 x 2 Corinthians — Campeonato Brasileiro

Estatísticas

Corinthians no Brasileirão

16ª posição

2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas

8 gols marcados

11 gols sofridos

Vitória no Brasileirão

10ª posição

4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

11 gols marcados

14 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza (Kauê); Pedro Milans, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Matheus Pereira), Garro e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer.

Técnico: Jair Ventura

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Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica

Jogo: Vitória x Corinthians

Campeonato: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Sportv e Premiere