Vitória x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Neste sábado, Vitória e Corinthians se enfrentam em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 20h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.
O Timão encerrou sua preparação antes do confronto contra o Vitória em Salvador! ☑️🛫
Na parte da tarde, o elenco viaja à Bahia para a 12ª rodada do Brasileirão, que acontece amanhã (18), às 20h.
📸 Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/A3uieJyErq
— Corinthians (@Corinthians) April 17, 2026
Como chega o Corinthians para o confronto
Após uma fase ruim de nove jogos sem vitórias, o Corinthians parece ter se reencontrado na temporada após a chegada de Fernando Diniz. Na última partida, o Timão venceu por 2 a 0 o Santa Fe e garantiu 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da Copa Libertadores.
Apesar dos recentes resultados positivos, no entanto, o Corinthians busca somar pontos no Brasileirão para se afastar da parte de baixo da tabela. O Timão ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos. Na última rodada, empatou sem gols com o Palmeiras, na Neo Química Arena, em jogo marcado pelas expulsões de André e Matheuzinho.
Como chega o Vitória para o confronto
O Vitória também vem de uma vitória importante pelo Campeonato Brasileiro. O time de Salvador superou o São Paulo por 2 a 0 e subiu ao 10º lugar na tabela de classificação com 14 pontos somados.
Um dos melhores mandantes da competição, o Rubro-Negro busca superar mais uma equipe paulista em casa para se aproximar da disputa pelo G5.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 47 vezes na história, e o confronto tem números amplamente favoráveis ao time paulista. Foram 27 vitórias do Corinthians, 14 empates e apenas seis triunfos do Vitória. Veja os resultados dos últimos cinco jogos:
25/10/2025 — Corinthians 1 x 0 Vitória — Campeonato Brasileiro
01/06/2025 — Corinthians 0 x 0 Vitória — Campeonato Brasileiro
09/11/2024 — Vitória 1 x 2 Corinthians — Campeonato Brasileiro
04/07/2024 — Corinthians 3 x 2 Vitória — Campeonato Brasileiro
21/10/2018 — Vitória 2 x 2 Corinthians — Campeonato Brasileiro
Estatísticas
Corinthians no Brasileirão
16ª posição
2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas
8 gols marcados
11 gols sofridos
Vitória no Brasileirão
10ª posição
4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
11 gols marcados
14 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza (Kauê); Pedro Milans, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Matheus Pereira), Garro e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz
Provável escalação do Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caique, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer.
Técnico: Jair Ventura
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Arbitragem
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Ficha técnica
Jogo: Vitória x Corinthians
Campeonato: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo
Onde assistir: Sportv e Premiere