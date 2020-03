Vitória do Bragantino aumenta distância do Corinthians para o mata-mata do Paulsita

A vitória do Red Bull Bragantino sobre a Ponte Preta, nesta segunda-feira, deixou a situação do Corinthians ainda mais complicada no Grupo D do Campeonato Paulista. A três rodadas para o fim da primeira fase, o Timão se vê com o mesma distância para o mata-mata da competição e para a zona do rebaixamento.

Com 10 pontos e na lanterna de sua chave, o Corinthians está a pontos do líder Red Bull Bragantino e a três do Guarani, segundo colocado. Com os mesmos 10 pontos, aparece a Ferroviária, na terceira posição.

O Massa Bruta enfrenta Água Santa (casa), São Paulo (fora) e Botafogo-SP (casa) nas rodadas finais da competição. Já o Bugre terá ainda Ponte Preta (casa), Botafogo-SP (fora) e São Paulo (casa). Já a Ferroviária encara Novorizontino (casa), Ituano (fora) e Inter de Limeira (casa).

Na reta final da fase de grupos, o Corinthians não terá jogos fáceis para conseguir a classificação e se livrar do fantasma do descenso. Neste domingo, o adversário será o Ituano (casa), que soma apenas 9 pontos e também briga na parte de baixo. Na rodada seguinte, o Timão tem clássico duro contra o Palmeiras (casa). Na última partida, o adversário será o Oeste (fora), que também tenta fugir do rebaixamento.

Na parte de baixo da tabela geral do Campeonato Paulista, os mesmos três pontos separam também o Timão da zona do rebaixamento, que tem a Ponte Preta e o Oeste com 7.

Entre o Timão e o “Z2” do Campeonato Paulista, há ainda Água Santa (10), Ituano (9) e Botafogo-SP (8). Sem vencer na competição há cinco jogos, os comandados de Tiago Nunes entram na reta final em momento conturbado.

Devido ao equilíbrio nas rodadas finais da competição, o Corinthians pode chegar na última rodada ainda na incerteza se luta por uma vaga nas quartas de final, ou se tenta fugir do vexame de ser rebaixado no estadual.

