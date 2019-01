Vitória contra a Ponte evita pior início do Corinthians em Paulistas desde 2013

Na última quarta-feira, em Campinas, o Corinthians não conseguiu se sobressair diante do Guarani e deixou o Brinco de Ouro com sua primeira derrota no Campeonato Paulista. Na partida anterior, não saiu do empate conta o São Caetano na Arena. Apesar de poucos dias de temporada e muitos ajustes a serem feitos, o Timão entra em campo contra a Ponte Preta, no próximo sábado, pressionado para evitar seu pior início em Estaduais desde 2013. E para isso, só a vitória interessa.

Um início sem um triunfo sequer nas duas primeiras partidas é algo que não faz parte da rotina do Corinthians no Campeonato Paulista nos últimos anos. A última vez que isso aconteceu, inclusive, o Alvinegro do Parque São Jorge terminou a competição soltando o grito de campeão.

Em 2013, após empatar com o Paulista em 1 a 1 na estreia e perder para a Ponte Preta por 1 a 0, o time, na época treinado por Tite, venceu a primeira apenas na terceira rodada, contra o Mirassol, e seguiu o caminho rumo ao primeiro título da temporada, depois de no ano anterior ter conquistado a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Desde a edição de 2013, o Corinthians nunca passou por um jejum tão grande para vencer sua primeira partida no Paulista e impulsionar sua campanha nas três primeiras rodadas. Em 2014, por exemplo, foram duas vitórias, seis pontos, nas duas rodadas iniciais (Portuguesa e Paulista). Na temporada seguinte, cenário semelhante, com nove pontos consecutivos, igual ao que aconteceu em 2016.

Nas duas últimas temporadas, em que o Timão, sob o comando de Fábio Carille se sagrou campeão em ambas, os inícios não foram dos melhores, mas superiores em relação a este ano. Em 2017, na primeira competição oficial disputada pelo treinador efetivado no cargo, o Corinthians estreou vencendo o São Bento. Depois, perde para o Santo André por 2 a 0, mas se recuperou na terceira rodada para vencer o Novorizontino por 1 a 0 e fazer seis pontos em três partidas.

Em 2018 as coisas aconteceram de forma semelhante. Na estreia, o Alvinegro do Parque São Jorge iniciou sua trajetória perdendo para a Ponte Preta. Na sequência, goleou o São Caetano por 4 a 0 e no terceiro jogo superou a Ferroviária por 2 a 1, somando seis pontos nos três primeiros compromissos oficiais da temporada.

Na atual temporada, o Corinthians ainda não venceu, nem mesmo em seus domínios, onde é conhecido por se impor. Apesar de não ter tido caráter oficial e com as ressalvas das mudanças de equipe após o intervalo e as mudanças promovidas por Carille, o amistoso contra o Santos, em que foi entregue o troféu Gilmar dos Santos Neves, terminou empatado em 1 a 1. Na estreia do Paulista, diante do Azulão, o Timão esboçou bons momentos, mas abusou das bolas erguidas para a área e repetiu o 1 a 1 com gol marcado por Henrique no último lance.

Agora, contra a Ponte Preta, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), novamente em Itaquera, Carille e seus comandados tentam evitar o pior início do Corinthians em Paulistas desde 2013, quando na terceira rodada o Timão venceu o Mirassol e somou seu quarto ponto na competição. Para esta partida, porém, a expectativa é de um time misto, para que alguns atletas ganhem minutos e as principais peças do elenco evitem um desgaste no primeiro mês de temporada.

Confira as campanhas do Corinthians nas três primeiras rodadas em Campeonatos Paulistas desde 2013:

2019

Corinthians 1 X 0 São Caetano

Guarani 2 X 1 Corinthians

2018 – 6 pontos

Corinthians 0 X 1 Ponte

São Caetano 0 X 4 Corinthians

Corinthians 2 X 1 Ferroviária

2017 – 6 pontos

São Bento 0 X 1 Corinthians

Corinthians 0 X 2 Santo André

Corinthians 1 X 0 Novorizontino

2016 – 9 pontos

Corinthians 1 X 0 XV de Piracicaba

Audax 0 X 1 Corinthians

Corinthians 2 X 1 Capivariano

2015 – 9 pontos

Corinthians 3 X 0 Marília

Linense 0 X 2 Corinthians

Palmeiras 0 X 1 Corinthians

2014 – 6 pontos

Portuguesa 1 X 2 Corinthians

Corinthians 1 X 0 Paulista

Corinthians 0 X 1 São Bernardo

2013 – 4 pontos

Paulista 1 X 1 Corinthians

Corinthians 0 X 1 Ponte

Corinthians 1 X 0 Mirassol

