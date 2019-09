Vital diz que Corinthians “baixou a guarda” e projeta pontos fora de casa

Após um ótimo primeiro tempo, quando abriu dois gols de vantagem para cima do Ceará, o Corinthians caiu de produção e sofreu o empate na etapa final, com um gol olímpico de Leandro Carvalho já aos 47 minutos. Mais uma vez titular, Mateus Vital apontou as causas para o Timão não seguir dominando o adversário no período derradeiro.

“Acho que foi questão de erro de posicionamento, erro de passe, erro técnico. Tudo contribuiu para que a gente caísse e o Ceará crescesse no segundo tempo, infelizmente eles conseguiram fazer dois gols e buscar o empate, que tem sabor de derrota para nós”, analisou.

“A gente não conseguiu manter o nível, abaixamos muito a guarda. Nosso nível técnico no segundo tempo foi muito para baixo. Não era o que a gente esperava, não conseguimos manter o nível do primeiro tempo. Agora é virar a chavinha porque a gente quer brigar lá em cima”, completou o meia.

Com o resultado, o Timão foi aos 32 pontos e segue momentaneamente na terceira posição, mas perdeu a chance de encostar nos líderes Santos e Flamengo (36) e torce por tropeços de São Paulo e Palmeiras para não deixar o G4. O time alvinegro busca fechar o primeiro turno do Brasileirão em alta no próximo domingo, quando visita o Fluminense, no Maracanã, partida em que a equipe quer equilibrar as contas em relação à tabela, conforme projetou Vital.

“Os pontos perdidos sempre fazem falta, ainda mais como se desenhou o jogo. Mas agora é buscar fora de casa, a gente briga nas duas competições, no Brasileiro e na Copa Sul-Americana, e no Nacional, um campeonato tão disputado, esses dois pontos fazem muita diferença”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva