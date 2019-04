Veja as opções do Corinthians para a vaga de Júnior Urso na final

Júnior Urso chegou ao Corinthians no início da temporada e se encaixou na equipe como se ali já jogasse há tempos. Para muitos, o volante vinha sendo o melhor atleta de linha do Timão nos últimos jogos. A lesão no músculo adutor da coxa direita, na região da virilha, pegou a todos de surpresa e elevou o nível de preocupação para a grande final do Campeonato Paulista.

Apesar de Urso correr contra o tempo no tratamento, é muito difícil que Fábio Carille tenha seu titular à disposição para domingo, ás 16h, em Itaquera. A tendência é que a recuperação leve aproximadamente 10 dias.

Com isso, o técnico alvinegro quebra a cabeça para montar o Corinthians com novas características. Em tese, Carille tem quatro jogadores que podem fazer a função: Richard, Ramiro, Thiaguinho e Araos.

Richard, a princípio, seria o preferido de Carille. Foi ele o escolhido para entrar no Majestoso do Morumbi, assim que Urso pediu substituição. Na última quarta, contra a Chapecoense, o ex-jogador do Fluminense voltou a atuar tanto na vaga de Urso como na de Ralf na primeira etapa.

Ramiro agradou na ponta direita, mas já foi escalado como segundo volante, está acostumado com a posição e agradou no duelo de ida contra o São Paulo. Thiaguinho e Araos correm por fora diante da ausência de oportunidades com o treinador da equipe, mas ambos já foram testas justamente no setor carente.

Veja um resumo do que as opções de Carille fizeram até aqui pelo Corinthians:

Richard

Jogos: 12

Minutos em campo: 524

Titular: 3

Gols: 0

Última atuação: Chapecoense 1 x 0 Corinthians – 17 de abril

Ramiro

Jogos: 15

Minutos em campo: 999

Titular: 12

Gols: 0

Última atuação: Chapecoense 1 x 0 Corinthians – 17 de abril

Thiaguinho

Jogos: 2

Minutos em campo: 135

Titular: 2

Gols: 0

Última atuação: Corinthians 0 x 2 Red Bull Brasil – 30 de janeiro

Araos

Jogos: 2

Minutos em campo: 117

Titular: 2

Gols: 0

Última atuação: Novorizontino 1 x 0 Corinthians – 10 de fevereiro