Vasco vence Corinthians nos pênaltis e impede Majestoso na final

O Corinthians foi eliminado da 50ª edição da Copa São Paulo durante a noite desta terça-feira. Jogando na Arena Barueri, o time alvinegro saiu perdendo por 2 a 0, buscou o empate no tempo normal, mas foi derrotado por 4 a 3 pelo Vasco nos pênaltis.

Na grande decisão, o Gigante da Colina enfrentará o São Paulo, que goleou o Guarani por 5 a 2 em outra semifinal disputada nesta terça-feira, em Araraquara. O duelo será disputado na próxima sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu.

O Vasco busca o segundo título do principal torneio de base do Brasil. A única taça foi conquistada justamente em cima do Tricolor, em 1992. Já o São Paulo, que disputará sua 11ª final de Copinha, tenta o tetracampeonato.

Sem se intimidar com os mais de 11 mil torcedores corintianos, o Vasco começou marcando em cima e não demorou a abrir o placar. Aos sete minutos, o zagueiro Jordan, do Timão, desviou cobrança de escanteio na primeira trave e viu a bola sobrar para Tiago Reis completar na pequena área.

Em lance praticamente idêntico, o Cruz-Maltino ampliou a sua vantagem aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola desviou na defesa alvinegra e se ofereceu para o zagueiro Miranda dominar e empurrar para o gol.

Precisando fazer seu time reagir, o técnico Eduardo Barroca sacou o volante Du para colocar o meia Rafinha. Aos poucos, o Corinthians foi entrando no jogo e criando chances. Uma delas foi desperdiçada de maneira incrível por Nathan na pequena área. O centroavante, porém, se redimiu aos 45 minutos, quando aproveitou rebote do goleiro para estufar as redes.

Mas o Vasco voltou melhor e, após fazer fila na área corintiana, João Pedro foi derrubado. Na cobrança do pênalti, contudo, o meia Lucas Santos isolou por cima. O erro acendeu ainda mais a torcida do Timão, que logo em seguida empatou com Nathan, de peixinho.

Nos minutos derradeiros da etapa complementar, o jogo ficou aberto, com chances para ambos os times. Aos 32 minutos, Caio Lopes quase deu a classificação ao Vasco ao acertar a trave em chute de fora da área. O time carioca foi mais perigoso no final, mas não conseguiu a vitória no tempo normal.

Nos pênaltis, Lucas Santos, Miranda, Bruno Santos e Laranjeira converteram para o Vasco. Já Fabrício Oya, Caetano e Gustavo Mantuan marcaram pelo Corinthians, que perdeu em função das cobranças desperdiçadas por Rafinha e João Celeri. Ulisses foi o único que errou entre os cruz-maltinos, que avançaram à decisão.