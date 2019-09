Urso toma terceiro amarelo e desfalca Corinthians contra o Bahia

O técnico Fabio Carille já tem um desfalque certo para escalar o Corinthians no confronto com o Bahia. O meio-campista Júnior Urso, advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 contra o Fluminense, precisará cumprir suspensão automática.

Escalado como titular na tarde deste domingo, Urso teve atuação apagada no Estádio Mané Garrincha. O meio-campista recebeu amarelo do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima e foi o primeiro substituído por Carille, que promoveu a entrada de Jadson.

Com Júnior Urso suspenso, o treinador corintiano pode apostar na entrada de Matheus Jesus como titular contra o Bahia. O confronto, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, em Itaquera. Clayson, livre de suspensão, fica à disposição.

Na quarta-feira seguinte, o Corinthians visita o Independiente del Valle para decidir uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Assim, pensando no torneio continental, a tendência é que Fabio Carille poupe algumas peças no duelo contra o Bahia.

Antes de focar na partida contra o adversário nordestino, o Corinthians pega justamente o time equatoriano. O primeiro jogo diante do Independiente del Valle pela semifinal da Sul-Americana está marcado para as 21h30 desta quarta-feira, na arena de Itaquera.