Urso cutuca críticos após volta à titularidade no Corinthians

Após período no banco de reservas do Corinthians, Júnior Urso ganhou nova chance com o técnico interino Dyego Coelho na última quarta-feira. Com gol do volante, o Alvinegro voltou a ganhar após oito rodadas sem triunfo, e retomou espaço provisório no G6.

O camisa 30 aproveitou o momento de alívio para rebater criticas que vinha sofrendo por suas atuações. “Tem bastante gente que entende de futebol, mas não vê quando eu estou correndo na área e a bola não chega, né?”, cutucou.

“Hoje o Janderson foi feliz, enxergou que eu estava na área, cruzou e normalmente, na minha carreira, são poucas as chances que eu tenho dessas de cabeça, mas normalmente eu faço. O posicionamento de hoje foi perfeito para mim, para esse tipo de situação”, completou, descrevendo seu tento na partida.

Urso também comentou sobre a mudança de postura do Timão sob novo comando de Coelho. O time teve mais ímpeto ofensivo e voltou a marcar três gols após pouco mais de três meses.

“É do interesse do Coelho, é o do interesse nosso também fazer um futebol mais agradável aos olhos, e hoje a gente conseguiu ser mais agudo, tivemos chances, agora é melhorar a marcação”, comentou.

Sobre a dificuldade de marcar com mais intensidade na saída de bola adversária, o volante ponderou: “Fica cansativo se a gente não souber as horas de pressionar e de esperar, porque assim a gente respira. Foi importante essa doação e trazer de volta essa esperança ao torcedor e dar um ânimo a mais para sábado, que é a partida que todos nós esperamos”, concluiu.

