Triste, Love pede desculpas à torcida e lamenta queda na Libertadores

O Corinthians fracassou na tentativa de alcançar a fase de grupos da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o time alvinegro ganhou por 2 a 1 na arena de Itaquera, mas acabou eliminado novamente pelo Guaraní ainda na segunda etapa do torneio continental.

Apoiado por mais de 40 mil torcedores, o Corinthians saiu na frente por meio de Luan logo no começo da partida e conseguiu aumentar com Boselli, apesar da expulsão de Pedrinho. No segundo tempo, porém, Fernandez marcou de falta para o Guaraní, que havia vencido por 1 a 0 no Paraguai.

“É pedir desculpa ao torcedor, porque veio aqui e nos apoiou do começo ao fim. A culpa é só nossa, dos jogadores. É difícil falar, dar uma explicação. A gente fica muito triste, porque queríamos muito disputar a Libertadores, nos cobramos e trabalhamos muito para que isso acontecesse”, disse Love à TV Globo.

Escalado como titular pelo técnico Tiago Nunes, o atacante teve participação decisiva no segundo gol ao cruzar da esquerda para Boselli finalizar com sucesso. Ao analisar a partida disputada em Itaquera, Vagner Love citou a expulsão do jovem Pedrinho.

“Infelizmente, não foi nosso dia. Fizemos o placar que queríamos. Com um jogador a menos, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Mas em momento algum deixamos de lutar, de nos entregar. Infelizmente, a classificação não veio”, disse o atacante, claramente abatido pela eliminação precoce.

“É uma coisa chata. Queríamos passar de fase, pegar uma próxima eliminatória, chegar à fase de grupos e tentar o título. Mas, infelizmente, nesse ano não deu. Ficamos com um sentimento de tristeza muito grande, porque queríamos muito estar nessa Libertadores”, reiterou Love.