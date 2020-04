Tour da Arena Corinthians retoma venda de ingressos e lança promoção

O tour da Arena Corinthians voltou a vender ingressos. Apesar do estádio estar fechado por conta da pandemia do coronavírus, os organizadores resolveram reabrir a venda para que os torcedores já possam reservar suas visitas.

Os bilhetes devem ser comprados pela internet, via site oficial do tour e terão a data simbólica de 31 de dezembro. Depois que o estádio for reaberto ao público, o torcedor poderá reagendar a visita para qualquer outra data de 2020.

Para gerar mais movimento, o tour também oferece uma promoção: quem comprar ingresso até 10 de maio poderá levar um acompanhante de graça. A ideia do clube é manter o movimento alto após o fim da quarentena.

A Arena Corinthians está fechada desde o dia 15 março, data da última partida do Timão no estádio – empate contra o Ituano por 1 a 1 pelo Campeonato Paulista, já com portões fechados.