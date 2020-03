Torcida do Corinthians protesta em frente ao Parque São Jorge

Mesmo com o surto do novo coronavírus, torcedores do Corinthians se aglomeraram em frente ao Parque São Jorge na noite desta sexta-feira e protestaram contra a diretoria do clube. Os principais alvos foram o presidente André Sánchez e o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves.

Além das críticas aos dirigentes do Timão, os corintianos reclamaram do atual panorama financeiro do Alvinegro. Com faixas como “Arena de mármore, dívida impagável” e “déficit de R$ 170 milhões, investigação já”, a torcida mostrou insatisfação com a situação do clube.

Este não foi a primeira cobrança pública ao Corinthians em 2020. Além do Parque São Jorge, o CT Joaquim Grava e a concentração do elenco corintiano em São José do Rio Preto na última sexta-feira também foram palco de protestos.

O Corinthians enfrenta o Ituano neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, às 16h em Itaquera. A partida terá portões fechados por conta do coronavírus. O Timão está em último lugar no Grupo D e precisa de um bom resultado para se aproximar da zona de classificação para as quartas de final do Estadual.

