Torcedor do Corinthians é espancado por membros de organizada do Santos

Um torcedor do Corinthians foi espancado na última quinta-feira por seis integrantes de uma torcida organizada do Santos. O caso aconteceu nas imediações da Vila Belmiro pela parte da tarde e terminou com os santistas sendo levados ao 2º Distrito Policial de Santos para prestar depoimentos.

Segundo apurou o site G1, o jovem corintiano de 17 anos andava com uma camisa do clube nas imediações do estádio santista, na Rua Princesa Isabel, onde se encontra a sede da Torcida Jovem. Seis membros da organizada o abordaram e deram chutes e socos, além de rasgar o uniforme.

Segundo nota divulgada pela Polícia Militar, o jovem foi encontrado com ferimentos leves dentro da sede da torcida. Devido ao ocorrido, a organizada santista foi impedida de entrar com instrumentos musicais e faixas no jogo contra o Ceará na noite da última quinta-feira. O caso também será levado ao Ministério Público e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).