TJD remarca julgamento de Clayson para esta quarta-feira

O TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) remarcou o julgamento de Clayson para as 10h desta quarta-feira e, portanto, o atacante volta a correr risco de não jogar a segunda partida da final do Campeonato Paulista 2019. A sessão, que a princípio estava marcada para esta segunda, havia sido adiada, mas voltará a acontecer em decisão tomada pelo próprio procurador geral do caso, com consentimento do presidente Antonio Olim.

O camisa 25 do Corinthians será julgado pelo xingamento proferido ao árbitro Rafael Claus, nos vestiários do Pacaembu, após o confronto de semifinal contra o Santos, no último dia 8 de abril. A atitude do jogador de 24 anos foi gravada pelas câmeras da Corinthians TV, que publicou o momento da ofensa no vídeo de bastidores da partida.

Assim que o Timão teve conhecimento do fato, apagou a postagem e a reeditou, publicando-a novamente, sem o trecho em questão.

Na denúncia, Clayson foi citado no artigo 258,§ 2º,II, que condena o atleta que assume “qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código de Justiça Desportivo”. A punição pode ser de uma a seis partidas de gancho, o que impossibilitaria o atacante de atuar na decisão.

Caso o jogador seja liberado e vá a campo no final de semana, ele reencontrará justamente o árbitro Rafael Claus, que foi escalado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para apitar a finalíssima.

Com ou sem Clayson, o Corinthians recebe o São Paulo a partir das 16h (no horário de Brasília) de domingo, em Itaquera. Com o empate sem gols da partida de ida, quem vencer o segundo encontro fica com o título. Um novo empate, independente do resultado, levará a disputa para os pênaltis.

