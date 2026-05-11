Tite pede desculpas ao Corinthians e admite arrependimento por recusas: “Eu errei”

Técnico mais vitorioso da história do Corinthians, Tite voltou a falar sobre a relação com o clube e admitiu arrependimento pelas recusas ao Timão após deixar a Seleção Brasileira. O treinador pediu desculpas à torcida corintiana, revelou bastidores das negociações em 2023 e explicou a crise de ansiedade que o fez desistir de assumir a equipe novamente em 2025.

“Desculpa, Corinthians. Eu errei. Se a gente pudesse rebobinar, eu teria ido para o Corinthians”, declarou ao ge, em entrevista.

O principal ponto abordado pelo treinador foi a decisão de não retornar ao Corinthians logo após a Copa do Mundo de 2022. Segundo Tite, o desejo de trabalhar na Europa falou mais alto naquele momento. O comandante revelou que mantinha conversas com o West Ham, da Inglaterra, e que enxergava a Premier League como um objetivo pessoal de carreira.

“Eu tinha uma possibilidade real de um clube da Premier League, que era o meu grande objetivo. Cansei de fazer aula de inglês e estudar muito aquele futebol”, afirmou.

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Mesmo com a negociação na Inglaterra não avançando, Tite voltou a negar uma nova investida do Corinthians meses depois. O treinador explicou que, naquele período, não pretendia trabalhar em 2023, embora tenha acabado acertando posteriormente com o Flamengo.

Ao relembrar a situação, o técnico reconheceu o arrependimento pela escolha e fez um pedido público de desculpas ao clube paulista.

Nova recusa

Além das recusas em 2023, Tite também detalhou o episódio envolvendo o quase retorno ao Parque São Jorge em 2025. O treinador contou que chegou a aceitar a proposta para substituir Ramón Díaz, mas desistiu horas antes da apresentação oficial após sofrer uma crise de ansiedade.

Segundo ele, a pressão emocional causada por uma sequência de propostas e dúvidas sobre o futuro desencadeou noites sem dormir e uma forte sensação de desgaste psicológico.

“Eu acordei de madrugada, comecei a caminhar e não conseguia mais descansar. Foi uma crise de ansiedade. Eu não teria condições de desenvolver o trabalho daquela forma”, revelou.

Que golaço, meu lateral! 👏🏽 Matheuzinho colocou o Coringão em vantagem depois de deixar o marcador no chão! ⚽️#VaiCorinthians pic.twitter.com/nP8ouoCKkb — Corinthians (@Corinthians) May 11, 2026



Tite afirmou que o episódio o fez refletir ainda mais sobre saúde mental no futebol. O treinador contou que faz terapia há mais de dez anos e destacou a importância de acompanhamento psicológico dentro do esporte, principalmente diante da pressão enfrentada por técnicos e jogadores.

Trabalhos recentes

Outro tema abordado na entrevista foi a passagem pelo Flamengo. O técnico admitiu mágoa pela forma como deixou o clube carioca e disse que não conseguiu se despedir dos funcionários e atletas após a demissão em 2024.

“Fiquei muito chateado porque não pude dar tchau para os funcionários nem me despedir dos atletas”, comentou.

Apesar das frustrações recentes, Tite afirmou que a passagem pelo Cruzeiro, encerrada neste ano, reacendeu sua motivação para seguir trabalhando. O treinador destacou o ambiente interno vivido no clube mineiro e disse que voltou a sentir prazer no dia a dia do futebol.

“Reacendeu meu tesão pelo futebol. O prazer do dia a dia voltou”, disse.

Mesmo sem clube desde março, Tite deixou claro que o Corinthians continua ocupando um espaço especial em sua trajetória. O treinador reforçou que o vínculo criado com a torcida e a história construída no Parque São Jorge jamais serão apagados.

Em três passagens pelo Timão, Tite conquistou seis títulos: os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, além da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista de 2013.

Quentionado a respeito de seu retorno ao futebol, o comandante disse estar "pronto".

"Eu retornei de Minas e estou no Rio Grande do Sul, vendo a família um pouco, meus irmãos, meu sogro. Estou com um "approach" também em relação à família, pronto para estar novamente seguindo a minha carreira profissional, tal qual ao longo desse tempo foi, com muita tranquilidade, com muita satisfação, com muita energia, com muito brilho no olho, que é o que tem me movido ao longo desse tempo todo", apontou.