Timão sofre com falta de precisão nas finalizações contra Flamengo

O Corinthians insistiu nas ações ofensivas, mas não conseguiu a tão esperada vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em mais uma derrota diante do Flamengo, nesta terça-feira, no Maracanã, a equipe paulista conseguiu um bom número de finalizações – foram 12, no total – mas menos da metade foi na direção da meta adversária.

O time comandado por Fábio Carille acertou apenas quatro arremates no gol de Diego Alves. Assim, viu um rival que chutou menos (total de 8, sendo 3 no alvo) vencer por 1 a 0, com gol de Rodrigo Caio no fim da partida.

Para o jogo no Maracanã, o Corinthians já entrou em campo em desvantagem no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, em Itaquera, o time paulista foi derrotado também por diferença mínima.