Timão fecha julho com maior número de vitórias em um mês no ano

A pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo parece ter surtido efeito no Corinthians. Depois de acompanhar a oscilação da equipe do Parque São Jorge no início do comando de Osmar Loss, a torcida do Timão viu o clube encerrar o mês de julho em grande estilo, após a vitória para cima do Vasco, de goleada, por 4 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Neste mês de 2018, aliás, o Coringão teve cinco vitórias, um empate e somente uma derrota, para o São Paulo. Com isso, o time paulista igualou o número de triunfos obtido em março. Entretanto, anteriormente, o Corinthians havia disputado um maior número de partidas: foram nove (contra sete deste mês).

Veja também:

Corinthians oficializa a contratação do atacante Sergio Diaz

Mais um: Timão anuncia reforço de chileno Ángelo Araos

No que diz respeito à porcentagem de aproveitamento, julho também ficou marcado pelo melhor desempenho do Timão em 2018: 76,1% (valor aproximado). Contudo, os comandados de Osmar Loss disputaram três amistosos no mês, que não entram para a contagem de pontos.

Para agosto, o Corinthians precisa manter o bom momento. O mês será decisivo para as pretensões da equipe para o restante da temporada: serão cinco partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro e a disputa das fases de mata-mata da Libertadores e Copa do Brasil.

A missão do Timão, aliás, começa nesta quarta-feira. O time do Parque São Jorge recebe a Chapecoense, na Arena Corinthians, às 21h45 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Confira o retrospecto do Corinthians por mês:

Julho: 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota (7 partidas)

Junho: 2 empates e 2 derrotas (4 partidas)

Maio: 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas (9 partidas)

Abril: 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota (6 partidas)

Março: 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas (9 partidas)

Fevereiro: 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas (6 partidas)