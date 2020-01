Timão é destaque nas redes sociais da Copa Libertadores

De olho no início de mais uma edição da Copa Libertadores, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) já começa a apresentar os participantes da competição de 2020. Nas redes sociais oficiais do torneio, um dos destaques deste domingo foi o Corinthians.

A entidade apontou que o Timão inicia a sua 15ª participação no torneio sul-americano. Formando uma tradição no continente, o Corinthians jogou oito vezes a Libertadores nos últimos 15 anos.

Campeão em 2012 ao vencer o Boca Juniors na final, o time paulista entrará na segunda fase do torneio em 2020. O primeiro adversário corintiano na Libertadores sairá do confronto entre San José, da Bolívia, e Guaraní, do Paraguai.

Caso supere duas fases preliminares que terá pela frente, o Corinthians entrará no grupo 2 da Libertadores, o mesmo do rival Palmeiras. As outras equipes da chave são o Bolívar, da Bolívia, e o Tigre, da Argentina.