Tiago Nunes terá a primeira semana livre do ano para corrigir erros no Corinthians

O ano do Corinthians já começou a todo vapor. Em pouco mais de um mês, o Timão disputou a segunda fase da Libertadores e foi eliminado, além de ter jogado clássicos contra Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Depois de um início de temporada corrido, Tiago Nunes terá a primeira semana livre no Alvinegro para corrigir os erros do Alvinegro.

O Corinthians entrou em campo para disputar a segunda partida contra o Guaraní-PAR na quarta-feira e, três dias depois, teve o São Paulo pela frente, no Morumbi. Por conta da sequência com pouco tempo de recuperação física, a comissão técnica optou por das dois dias de folga ao elenco, que se reapresentará apenas na terça-feira.

Apesar do desempenho ofensivo do Timão ter melhorado em 2020, a equipe ainda oscila e tem a pior campanha no Campeonato Paulista dentre os quatro grandes. O time do Parque São Jorge tem oitos pontos somados e ocupa a segunda colocação do grupo D do estadual.

Tiago Nunes já tem uma espinha dorsal da equipe definida. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Camacho, Cantillo, Luan e Boselli são considerados titulares pelo treinador. Na lateral-esquerda, o técnico já deixou claro que vê Sidcley como o dono da posição, porém o jogador ainda não está 100% fisicamente e Lucas Piton tem agradado nas oportunidades que recebeu.

As principais dúvidas estão no ataque. Nas últimas duas partidas, Tiago Nunes escalou o Corinthians com uma dupla formada por Vagner Love e Boselli, com a equipe passando a atuar em um 4-4-2. Contra o Guaraní, Pedrinho completou o sistema ofensivo, enquanto Yony González foi o escolhido para começar jogando contra o São Paulo.

O Corinthians volta a campo apenas no sábado, contra o Água Santa, em Diadema, às 15h. Eliminado da Libertadores, o Timão terá o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro no calendário de 2020.