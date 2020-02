Tiago Nunes faz treino de ‘judiar’ no Corinthians e ganha dúvida para sábado

Tiago Nunes está aproveitando ao máximo sua primeira semana livre para treinamentos no Corinthians em meio a temporada. O elenco até ganhou folga dupla domingo e segunda-feira, mas na terça já teve atividade em dois períodos e nesta quarta foram duas horas intensas debaixo do sol forte e um calor de 30ºC, com umidade em 61%.

“Foi puxadinho, né? Está parecendo Bangu (bairro da cidade do Rio de Janeiro) hoje. A rapaziada suportou bem. Estou vivo, estou aqui”, brincou Vagner Love, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava logo após o término do treino.

Em campo, os jogadores foram exigidos em atividades específicas em uma espécie de circuito com simulações de movimentações de jogo até que Tiago Nunes separou dois times.

Não é esboço, mas…

Para começar, um time teve: Cassio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Sidcley; Richard, Cantillo, Mateus Vital, Janderson, Yony e Boselli.

A equipe com colete teve: Filipe, Michel, Pedro Henrique, Carlos e Piton; Gabriel, Camacho, Pedrinho, Luan, Everaldo e Love.

Tiago Nunes ia fazendo substituições a todo momento e após poucos minutos. Algumas foram, Davó na vaga de Love, Araos na de Vital, Love na de Boselli.

Todo mundo passou para cumprimentar Paulinho depois da atividade. #GazetaTimao pic.twitter.com/ORaP9pfKI1 — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) February 19, 2020

Lesionados

No campo anexo, Danilo Avelar e Léo Santos deram continuidade a fase de transição com treinos junto aos preparadores físicos. Avelar se recupera de pubalgia e Léo de uma cirurgia no joelho.

Ramiro, por outro lado, ainda está entre ao departamento médico por causa de uma lesão no ligamento do joelho direito.

Novo problema

O jovem atacante Madson sentiu um desconforto na panturrilha durante o treino, deixou a atividade mais CT e será reavaliado. O jogador, portanto, é dúvida para sábado.

Paulinho, Cristian, Vilson e Caio Melo (fisiologista) conversam aqui no CT. #GazetaTimao pic.twitter.com/BUNcmqunnc — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) February 19, 2020

Presenças ilustres

Paulinho mais uma vez deu as caras no CT. O volante está mantendo a condição física enquanto o campeonato chinês está paralisando por causa do conoravírus.

Quem também visitou a estrutura corintiana foi nesta quarta foi Cristian, campeão Paulista, da Copa do Brasil (ambas em 2009) e Brasileiro (2015) pelo clube.