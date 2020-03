Tiago Nunes está ‘zicado’ no Corinthians? Veja 6 fatos incomuns que estão dificultando as coisas para o técnico

Desde que chegou ao Corinthians, Tiago Nunes tem um aproveitamento de apenas 41%. Foram 13 jogos, quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O gaúcho não conseguiu levar a equipe à terceira fase da Copa Libertadores da América e também vê sob risco a ida às quartas de final do Campeonato Paulista.

Os resultados não são nada bons, além de decepcionantes, se levarmos em consideração a expectativa que foi criada desde o anúncio de sua contratação, principalmente pelos feitos do treinador ainda no Athletico-PR: um título da Copa do Brasil, um título da Copa Sul-Americana e um desempenho de encher os olhos.

O cenário tem levado inúmeras críticas a Tiago Nunes, seja por causa de escalações, substituições, declarações ou simplesmente o futebol apresentado pelo time do Corinthians em campo.

Independentemente dessas situações, há também acontecimentos que fogem da alçada do técnico e que estão colaborando diretamente para deixar tudo um pouco mais complicado. A Gazeta Esportiva lembra, na galeria abaixo, seis ‘obstáculos do acaso’ na vida de Tiago Nunes à frente do Corinthians e que não são tão comuns assim.