Tiago Nunes define novo titular no ataque do Corinthians para pegar o Santos

Everaldo deve ser titular no Corinthians contra o Santos, em clássico marcado para às 11h deste domingo, na Arena. O confronto é pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

A Gazeta Esportiva apurou que Tiago Nunes treinou com o jogador na equipe principal na atividade deste sábado, que foi fechada à imprensa, e também teve uma conversa com o atleta.

Everaldo estreou na temporada contra a Ponte Preta, na última quinta-feira, quando findou um jejum de pouco mais de cinco meses. Desde agosto do ano passado, o pernambucano vinha se recuperando de um déficit muscular e um problema no púbis.

Em Campinas, Everaldo entrou aos 18 minutos do segundo tempo na vaga de Janderson e fez parte dos melhores momentos do time na partida, que acabou com a vitória da Macaca por 2 a 1. Logo no primeiro lance, aliás, Everaldo por pouco não marcou um gol.

O técnico Tiago Nunes falou sobre a atuação e a condição de Everaldo para a sequência da temporada.

“O Everaldo a gente tinha a programação de usar até 30, 40 minutos, hoje (quinta) fez sua estreia, teve uma chance clara, tomara que ele continue nessa crescente, mas vai levar um tempo até recuperar a forma ideal”.

A tendência, então, é que Everaldo comece jogando, mas não termine o duelo com o Peixe em campo.

Ramiro sofreu uma lesão no joelho justamente contra a Ponte Preta e, na ocasião, Tiago Nunes optou pelo jovem Madson na troca direta.

Neste sábado, Everaldo fez uma postagem em seu perfil no Instagram:

“Estar novamente em campo foi um dos melhores momentos da minha vida. Depois de tanto tempo trabalhando para voltar, tive na última partida a oportunidade de entrar e fazer o que mais amo. Queria agradecer ao clube por toda força que tive e a nossa Fiel torcida pelo apoio e carinho. Agradeço a Deus, a minha família e amigos, por todo apoio que tive nesse período. O sentimento é de gratidão! Sigo trabalhando para estar sempre honrando essa camisa”.

O Corinthians tem o primeiro compromisso pela Copa Libertadores da América agendado para quarta-feira, no Paraguai, contra o Guaraní. Por isso, não está descartada a saída de alguns titulares nesse domingo. Tiago Nunes optou pelo mistério e avisou que tudo vai depender dos resultados dos exames que são utilizados para medir o desgaste dos atletas e a probabilidade de lesão.