Tiago Nunes comanda treino fechado com presença de jovens da base

Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência à preparação para o confronto com o Ituano, marcado para o próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo Campeonato Paulista. E o treino, fechado para a imprensa, contou com a participação de atletas da base.

O técnico Tiago Nunes chamou jogadores das categorias sub-20 e sub-23 para auxiliar nas atividades, que tiveram foco nas questões tática, técnica e coletiva. Os jovens acionados pelo treinador foram o zagueiro Raul Gustavo, o volante Roni e o centroavante Nathan, do sub-23, além do lateral-direito Daniel Marcos, do volante Xavier, do meia Ruan Oliveira e do atacante Léo Pereira, do sub-20.

Outro destaque foi o meia Ramiro, que esteve presente durante o aquecimento e fez um trabalho separado com os preparadores físicos do clube. O camisa 8 se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial e seguiu a mesma rotina no treinamento da última terça-feira.

Lanterna do Grupo D do Paulistão, com dez pontos conquistados em nove rodadas, o Corinthians ainda tem mais três dias de treino antes do jogo contra o Ituano. O Timão vai para a partida pressionado pela classificação às quartas de final do estadual.