Tiago Nunes 2020: Mudança drástica e falta de experiência minam expectativa inicial

A chegada de Tiago Nunes ao Corinthians foi cercada de muita expectativa. Credenciado pelos títulos da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana pelo Athletico-PR, conquistas acompanhadas de um futebol vistoso e eficiente, o técnico se tornou a aposta do Timão para liderar uma mudança drástica em relação ao que vinha sendo feito por Fábio Carille.

Na prática, as coisas não saíram como muitos imaginavam. Obviamente, Tiago Nunes precisaria de mais tempo do que tinha para conhecer o elenco, adaptar os jogadores a uma nova filosofia e tudo isso em meio a saídas e chegadas de algumas peças.

As duas vitórias no Campeonato Paulista deixaram o time praticamente eliminado da segunda fase e com chance de rebaixamento. Na Copa Libertadores da América, a queda logo no confronto de estreia, para o Guaraní-PAR, foi um baque ainda mais forte.

Ao todo, em 12 jogos na temporada oficial, a equipe conseguiu apenas três vitórias, além de cinco empates e quatro derrotas. O saldo é gols é de dois, já que o time fez 14, mas levou 12, média de um gol tomado por jogo e a constatação de não ter sido vazado só nos clássicos contra Santos e São Paulo.

A ausência de resultados importantes se somou ao fato de Tiago Nunes ter chamado para si a responsabilidade pela dispensa de dois ídolos que ainda tinham contrato com o clube: Ralf e Jadson.

A pressão se tornou inevitável. Tiago Nunes percebeu que as informações internas nem sempre são preservadas no Corinthians e que qualquer novidade pode tomar proporções jamais vistas por ele enquanto comandante do Athletico.

A diretoria corintiana garante que vai manter o trabalho e entende que a má fase individual de alguns jogadores tem atrapalhado o desenvolvimento coletivo.

A percepção, no entanto, não alivia a situação de Tiago Nunes, que ainda espera por reforços para ter condições mais favoráveis de obter sucesso.

A pausa do futebol interrompeu a série de seis jogos sem vitória da equipe do Parque São Jorge no Paulistão às vésperas de um clássico com o Palmeiras.

Em tese, o momento veio a calhar e pode proporcionar ao treinador uma oportunidade de entender melhor o que é o Corinthians.

Por outro lado, enquanto a bola não rolar, Tiago Nunes não poderá dar a volta por cima e terá de suportar o desgaste oriundo da repetição das críticas ao seu trabalho.