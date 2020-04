Tevez de fora e massacre de Ralf. Veja como ficou a seleção do Corinthians no século 21

O site da Gazeta Esportiva abriu votação para promover a eleição do melhor Corinthians do século 21, ou seja, a partir de 2001. Os torcedores puderam optar entre três destaques, posição por posição, além do técnico.

Após 13 dias com as enquetes no ar, os vencedores foram: Cássio, Fagner, Chicão, William, Kléber, Ralf, Paulinho, Ricardinho, Danilo, Emerson Sheik e Ronaldo.

A maior vantagem nestes duelos foi obtida por Ralf. O volante ganhou 94% dos votos no embate com Cristian e Gabriel.

Quem também ganhou de goleada foi o técnico Tite, que recebeu 92% dos votos e não deu chances a Mano Menezes e Fábio Carille.

O ídolo Carlitos Tevez ficou de fora. Com 45% dos votos, o argentino acabou desbancado por Emerson Sheik, que teve apoio de 50% da preferência. Gil não conseguiu fazer frente aos concorrentes.

Além de Tevez, jogadores multicampeões, como Dida, Alessandro, Fábio Santos, Elias, Leandro Castán, Renato Augusto, Jadson, Jorge Henrique, Liédson e Guerreiro, acabaram preteridos pela Fiel.

Veja o resultado de cada disputa:

Goleiro

Cássio – 60%

Dida – 37%

Fábio Costa – 3%

Lateral direito

Fagner – 50%

Alessandro – 43%

Rogério – 7%

Zagueiro pela direita

Chicão – 66%

Balbuena – 18%

Gil – 16%

Zagueiro pela esquerda

William – 38%

Leandro Castán – 34%

Felipe – 28%

Lateral esquerdo

Kléber – 51%

Fábio Santos – 42%

Guilherme Arana – 7%

Primeiro volante

Ralf – 94%

Cristian – 5%

Gabriel – 1%

Segundo volante

Paulinho – 62%

Vampeta – 33%

Elias – 5%

Meia

Ricardinho – 50%

Renato Augusto – 36%

Jadson – 14%

Meia-atacante

Danilo – 85%

Rodriguinho – 9%

Jorge Henrique – 6%

Atacante

Emerson Sheik – 50%

Carlitos Tevez – 45%

Gil – 5%

Centroavante

Ronaldo – 66%

Guerrero – 19%

Liédson – 15%

Técnico

Tite – 92%

Mano Menezes – 4%

Fábio Carille – 4%