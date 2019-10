Substituto de Carille vê empate justo e tenta explicar má fase do Corinthians

Leandro da Silva, mais conhecido por Cuca, foi o substituto do suspenso Fábio Carille na tarde desse sábado, em Itaquera, quando o Corinthians ficou no empate por 0 a 0 com o Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sobrou para o auxiliar tentar explicar mais uma atuação fraca e o sexto jogo consecutivo sem vitória da equipe alvinegra. Em entrevista coletiva, sobraram teses e pouca apresentação de solução.

“É continuar buscando um desempenho melhor para que o resultado venha. A partir do momento que vier, a confiança é retomada, aí tem tudo para conseguirmos terminar bem o campeonato”, afirmou Cuca, que viu o empate como “justo”.

“Acredito que sim. Clássico muito disputado. Por mais que tenham tido uma posse maior, criaram poucas chances de gol. Acho que foi justo pelo o que as duas equipes demonstraram”.

A Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, protestou antes e após a bola rolar. O assunto também foi tema para Cuca comentar na entrevista desse sábado.

“O torcedor sempre vai cobrar a vitória, principalmente no Corinthians, uma equipe acostumada com grandes conquistas”, analisou, antes de contabilizar a parcela de culpa entre os responsáveis pela má fase corintiana em campo.

“É 50% da comissão, e 50% do atleta. Todos têm suas responsabilidades para buscar uma melhora. Fazemos isso diariamente com treinamentos e complementos técnicos, queremos sempre que o atleta evolua. De repente isso não é visível, mas esperamos que isso aconteça ao longo do tempo, para conquistarmos melhores resultados”, concluiu.