Sornoza diz que entendeu reserva nos amistosos do Corinthians

O meia Sornoza foi titular na retomada do Campeonato Brasileiro, no último final de semana, e deve manter essa condição pelos próximos dias. O armador, porém, passou toda a Copa América como reserva da equipe, mesmo na ausência de Jadson, seu principal concorrente por um lugar na equipe, algo que ele garante ter entendido rapidamente o motivo.

“O professor estava buscando algumas mudanças”, começou Sornoza, que, na verdade, esperava passar a parada para a Copa América com a seleção do Equador, mas acabou esquecido na lista de convocados. Para ele, foram testadas formações que serão importantes no decorrer do ano.

“Ele mudou o esquema, tentou jogar com Régis, Vital, algumas peças que podem ajudar durante todo o ano. O grupo todo treinou forte, nos amistosos não ficou muito bom para a gente”, reconheceu o equatoriano, que jogou o segundo tempo em todos os jogos.

Depois de observar Régis e até Pedrinho na armação central, Carille optou por Sornoza para a retomada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, contra o CSA, na Arena. Pelo treino da quarta-feira, a situação deve se manter para o embate frente ao Flamengo, no próximo domingo, também em Itaquera.

De olho na possibilidade de o treinador testar as mudanças realizadas no meio do ano também neste começo de segundo semestre, o armador assegurou que não vai se acomodar. Autor de um gol no ano, contra o Deportivo Lara, na Venezuela, ele acredita que precisa finalizar mais a gol.

“Eu estou me cobrando para isso, se algum jogo eu tive a chance de chutar e não chutava, a minha mentalidade agora é diferente. Vou buscar chegar na área e confiar que a bola pode entrar”, concluiu.