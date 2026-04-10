Site divulga foto de possível nova camisa do Corinthians; veja

O site norte-americano Footy Headlines, conhecido por divulgar modelos novos de uniforme de diversos clubes ao redor do mundo, vazou uma foto da possível nova camisa do Corinthians para a atual temporada nesta sexta-feira.

A foto vazada foi a da camisa número 1, de cor branca, embora o site tenha publicado também o modelo da segunda camisa, que deve ser listrada.

Os novos uniformes irão homenagear à Invasão Corinthiana de 1976, quando cerca de 70 mil torcedores alvinegros foram à cidade e dividiram as arquibancadas do Maracanã nas semifinais do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. O episódio completa 50 anos em 2026.

A possível nova camisa 1 do Corinthians é toda branca, com pequenos detalhes em preto nas laterais, e possui o mesmo escudo utilizado pelo clube na época da Invasão Corinthiana, além da tradicional logo da Nike à direita.

A campanha de lançamento

A Nike deu início à campanha de lançamento das novas camisas do Corinthians com uma ação no Rio de Janeiro no último dia 31 de maio. A fornecedora da material esportivo instalou um outdoor digital na capital fluminense para divulgar a nova coleção, que será utilizada pelo clube a partir de maio.

O outdoor funcionou como uma espécie de teaser da nova coleção, antecipando o conceito visual e histórico que deve nortear o lançamento oficial das camisas.

"Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Aqui também é Corinthians. Em maio, novas camisas do Timão, inspiradas na invasão de 76", escreveu a Nike no outdoor.

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Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Libertadores)

Data e horário: 15/04 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)