Sem Pedrinho, Tiago Nunes segue na busca por dono da posição na direita

Com a venda de Pedrinho ao Benfica oficializada, o jogador de 21 anos permanecerá no Corinthians apenas até o término do Campeonato Paulista. Com isso, o técnico Tiago Nunes segue na busca pelo nome ideal para ocupar o lado direito do setor ofensivo.

Como Pedrinho esteve com a Seleção Pré-Olímpica no início da temporada, o comandante alvinegro foi obrigado a fazer alguns testes na posição. No começo, o camisa 10 foi substituído pelo meia Ramiro, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial na terceira rodada do Paulistão. Atualmente, ele está em fase de transição.

Então, Janderson passou a ganhar oportunidades, mas não agradou. Desse modo, Tiago Nunes buscou testar outras possibilidades, como deslocar Luan, que geralmente joga mais centralizado, ou improvisar Vagner Love na função. Porém, ambas as formações desfavoreceram as principais características dos jogadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na última partida, contra o Novorizontino, Janderson voltou a ser escalado na ponta direita, já que Pedrinho ficou de fora do jogo para definir os últimos detalhes da negociação. Com a saída do novo jogador do Benfica, é possível que o camisa 31 assuma a posição até o retorno de Ramiro.

Pressionado pela classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Corinthians ainda contará com o futebol do camisa 10 para tentar reverter a situação. No momento, o Timão ocupa a lanterna do Grupo D, com dez pontos conquistados em nove rodadas.

A equipe alvinegra volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Ituano na Arena Corinthians, pela 10ª rodada da primeira fase do estadual.