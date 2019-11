Sem marcar há dois meses, Love terá oportunidade de ouro contra o Botafogo

Precisando vencer para permanecer forte na briga por uma vaga na Libertadores, o Corinthians terá pela frente o Botafogo, neste domingo, às 20h, no Engenhão. Para o jogo do Rio de Janeiro, o Timão terá uma mudança no comando de ataque.

Boselli, que havia conquistado a vaga de titular com Dyego Coelho, será desfalque na partida por conta de uma contratura na coxa direita. O atacante participou de sessões de fisioterapia ao longo da semana e não se recuperou a tempo para poder entrar em campo.

Em seu lugar, Vagner Love deverá ser titular. O experiente atacante ainda não iniciou jogando uma partida sob o comando de Coelho e terá a oportunidade de mostrar bom futebol em campo. O camisa 9 não vive boa fase e não balança as redes há mais de dois anos.

A última vez que Love marcou um gol foi na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Bahia, no dia 21 de setembro, em Itaquera. Desde então, entrou em campo sete vezes e passou em branco, perdendo espaço para Boselli.

No Corinthians desde fevereiro, Love disputou 56 partidas e marcou 11 gols. O centroavante, inclusive, foi o responsável pelo tento que garantiu a conquista do título do Campeonato Paulista sobre o São Paulo.

No momento, o Timão está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos somados. Com a conquista do Flamengo da Libertadores, o Corinthians entrou na zona de classificação para a edição do torneio continental da próxima temporada.