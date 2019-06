Sem jovens, Corinthians espera Ramiro para não improvisar em decisão

O Corinthians já se classificou na Sul-Americana e voltou à parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, mas volta as suas atenções no momento para a Copa do Brasil, competição pela qual entra em campo na próxima terça-feira, no Maracanã. De olho no embate, o Timão espera pela recuperação do meio-campista Ramiro para evitar improvisações contra o Flamengo.

O jogador, que não viajou para a Venezuela devido a dores na coxa direita, é esperado no gramado para treinamento deste sábado. Caso ele não consiga ao menos correr ao redor do campo, evoluindo para uma movimentação com bola no domingo e na segunda-feira, dificilmente ficará à disposição para o embate diante dos cariocas, no Rio de Janeiro.

A necessidade por Ramiro se dá principalmente pela ausência de Pedrinho e Mateus Vital. A dupla de jovens, que se alternou na titularidade pelo lado direito nos últimos jogos, foi cedida para a Seleção Olímpica, que disputa entre este sábado e o dia 15 o Torneio Maurice Revello, na França, antigo Torneio de Toulon.

Sem os jovens, Carille só tem Ramiro como atleta acostumado a fazer o lado direito do campo. Jadson, que exerceu a função em 2015 e 2017, já não possui, na visão da comissão técnica, o vigor para fazer a marcação e ainda ter fôlego para a construção de jogadas da equipe

O camisa 10 foi escalado no setor para o embate contra o Deportivo Lara-VEN, mas os venezuelanos não têm a mesma qualidade do Flamengo nem a partida se apresentou em alta intensidade, temor de Carille quando precisa utilizar o armador pelos lados.

Além dessa alternativa, uma outra possibilidade seria deslocar Vagner Love da função de centroavante para a ponta, como foi feito no começo do ano, abrindo espaço para a entrada de um centroavante (Gustagol ou Boselli). O camisa 9, porém, vive ótimo momento e dificilmente será tirado da posição mais avançada.