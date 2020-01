Se recuperando de grave lesão, zagueiro Yago renova com Corinthians por mais seis meses

Para surpresa do torcedor corintiano, o meio-campista Víctor Cantillo não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está fora da partida contra o Mirassol. Em contrapartida, o nome do zagueiro Yago apareceu, sinalizando uma renovação de contrato com o Corinthians.

Seu vínculo com o Timão vencia no dia 31 de dezembro de 2019, mas por lei, o clube teve de renovar o contrato pelo fato do defensor estar realizando um tratamento no time. O novo acordo vai até 31 de junho de 2021. Fora dos planos de Tiago Nunes, se espera que quando o zagueiro estiver 100%, seja rapidamente negociado.

Em recuperação de uma cirurgia no menisco lateral do joelho direito, realizada em setembro do ano passado, o defensor faz fisioterapia nas dependências do CT Joaquim Grava.

Com 61 partidas com a camisa do Corinthians, Yago foi campeão brasileiro em 2015, mas não conseguiu uma sequência. O atleta de 27 anos chegou a ser emprestado para Bragantino, Ponte Preta, Botafogo e Goiás, sendo no último que se lesionou.