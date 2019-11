Saiba quais são as prioridades de Coelho na 1ª semana livre pelo Corinthians

O elenco do Corinthians volta aos trabalhos no CT Joaquim Grava na manhã dessa terça-feira depois de curtir dois dias de folga. Assim que deixou o Pacaembu, após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras na noite de sábado, jogadores e membros da comissão técnica foram liberados pelo clube.

O descanso faz parte do planejamento para a semana livre de jogos. A meta é chegar com todo mundo inteiro e bem preparado para o confronto direto com o Internacional, domingo, às 18h, em Itaquera.

Será a primeira ‘semana cheia’ de Dyego Coelho no comando da equipe. Até antes dessa terça, o técnico interino só conseguiu comandar quatro treinos, e apenas dois deles com os titulares à disposição.

Mesmo assim foi fácil perceber as mudanças apresentadas pela equipe nos duelos com Fortaleza e Palmeiras. Assim como é notório a necessidade de ajuste no novo sistema e para as orientações mais recentes.

E o que Coelho deve priorizar até sábado, véspera da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro? A saída de bola do Corinthians, assim como a compreensão dos jogadores sobre a nova maneira de se portar em campo.

Na coletiva de imprensa dada no Pacaembu, o sucessor de Fábio Carille admitiu que o time tem encontrado dificuldade de sair tocando quando o time adversário adianta a marcação em cima dos homens de defesa.

“No segundo tempo, realmente o Palmeiras adiantou a marcação e a gente começou a ficar sem passe. Às vezes, pelo pouco tempo de trabalho”, explicou, na ocasião. “O tempo te mostra como jogar com a bola, é questão de tempo, treino. Quando começar a marcação a subir e a gente chapar entre as linhas, quero ver um time adiantar e vir buscar (a bola). É só questão de treinar e melhorar”, avisou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ainda sobre a proposta de jogo, outro ponto a ser trabalho tem relação com os movimentos naturais dos atletas dentro de campo, algo que precisa ser mais repetido nos treinamentos para assimilação total do elenco.

Ramiro, por exemplo, admitiu que o recuo nas etapas finais das duas últimas partidas não teve relação só com o cansaço.

“Tem um pouco a parte física, que muda um pouco, mas, na minha opinião, a gente acaba retomando, no automático, o que fez nos últimos 10 meses (quando Carille era treinador). Tu (sic) acaba cansando e acaba indo para o que acha mais seguro, que é aquilo que você jogou nos últimos meses. Temos de estar sempre concentrados, tem muito pouco tempo de trabalho, acaba esquecendo e voltando à moda antiga, que é mais recuado, com a gente vinha jogando”, explicou.

Aprimorar a saída de bola com os pés mesmo sob pressão, fazer com que o entendimento da nova proposta de jogo seja completamente compreendido pelos atletas e, claro, condicionar os atletas na parte física são as prioridades da comissão técnica liderada por Dyego Coelho nessa semana. Quarta-feira, aliás, um jogo-treino com o Atibaia está marcado para acontecer no CT Joaquim Grava.

Time

A tendência é que Cássio e Fagner consigam ficar à disposição de Coelho após dois jogos fora de ação. Everaldo, que não atua desde 25 de agosto, também deve ser novidade. Por outro lado, Gabriel terá de cumprir suspensão e é desfalque certo. Ralf e Renê Júnior são os mais cotados para assumir o posto no time titular.