Romarinho festeja aniversário de gol na final da Libertadores pelo Corinthians

O dia 27 de junho tem um sabor especial para o torcedor corintiano desde 2012. Pelo jogo de ida da final da Copa Libertadores, Romarinho anotou o gol de empate por 1 a 1, que ajudaria o Alvinegro na conquista da América uma semana depois.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Romarinho viu o goleiro Orión no chão e o atacante tocou por cobertura, calando La Bombonera. No Pacaembu, o Corinthians anotou 2 a 0 e conquistou a primeira Libertadores de sua história.

Romarinho não deixou a data passar batida e fez uma publicação destacando o momento. “Hoje é especial. Dia que mudou a minha vida e me colocou na história do Corinthians. Obrigado a todos pelo carinho de sempre”.

O Timão lembrou o gol de Romarinho com uma publicação especial nas redes sociais. “Olha o time do Corinthians chegando… Olha o Romarinho!”. O dia é conhecido, desde então, como “Romarinho Day”, jogador que também tem carinho especial da torcida pelos gols marcados em cima do maior rival, Palmeiras.

Aproveitando a oportunidade, os torcedores pediram o retorno do atacante, que atualmente está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.