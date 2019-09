Rodada ajuda e Corinthians mantém posição mesmo sem jogar; veja tabela

Por conta do duelo com o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana, o Corinthians teve sua partida com a Chapecoense reprogramada para a próxima quarta e “folgou” na rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, o Timão manteve a quinta colocação, com 35 pontos. Isso porque o São Paulo perdeu para o Goiás e, além disso, os concorrentes diretos pelo G4 tropeçaram: o Internacional foi superado pelo Flamengo e o Santos ficou apenas no empate com o Fluminense.

Por outro lado, Grêmio e Bahia venceram Avaí e Botafogo, respectivamente, e colaram no G6, ficando a um ponto do Corinthians e embolando a zona de classificação indireta para a Copa Libertadores.

