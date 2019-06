Repercussão de entrevista incomoda Corinthians e Boselli se explica

Assim como no campeonato Paulista, Mauro Boselli marcou gol no Estádio Santa Cruz, diante do Botafogo-SP neste sábado. Apesar de se tratar apenas de um amistoso dessa vez, o argentino não teve muitos motivos para comemorar, já que o Corinthians acabou derrotado graças a um gol sofrido no último lance, cenário bem diferente daquele vivido em fevereiro, quando o camisa 17 encerrou seu jejum e ainda garantiu os três pontos ao Timão.

Na saída do campo, ao seu estilo, o jogador de 34 anos transbordou sinceridade.

“Nós temos que melhorar muito. Não estamos jogando bem. Temos que trabalhar muito se quisermos crescer nos campeonatos. Assim, jogando desse jeito, creio que não conseguiremos nada. Temos mais umas semanas para trabalhar e nos acertar”, disse, ao Sportv.

A declaração rapidamente repercutiu em sites, programas de TV e Rádio e, principalmente, nas redes sociais. Em pouco tempo foi possível perceber que a insatisfação de Boselli foi compartilhada e apoiada por muitos corintianos. A consequência recaiu sobre o trabalho de Fábio Carille, questionado mais pelo desempenho do que propriamente pelo último resultado negativo.

Para tentar evitar polêmica e não deixar o assunto ganhar ainda mais força, a assessoria de imprensa do Corinthians rapidamente contatou jornalistas com o intuito de contornar o caso e passar uma percepção de que teria havido uma interpretação equivocada das aspas concedidas pelo argentino. Em vão.

Triste por el resultado de hoy. Aunque sea amistoso hay que ganar todos los partidos. Sabemos que tenemos que mejorar mucho. Todos queremos lo mejor para este gran equipo que es @Corinthians

No busquemos problemas donde no los hay.

Buenas noches!! — Mauro Boselli (@mauroboselli) June 30, 2019

Boselli, então, se manifestou por meio de sua conta no Twitter. Não se sabe se por orientação de pessoas do clube ou por espontânea vontade, pois de fato o jogador costuma ser atuante na rede social.

“Triste pelo resultado de hoje. Ainda que seja amistoso, temos de ganhar todas as partidas. Sabemos que temos que melhorar muito. Todos queremos o melhor para essa grande equipe que é o Corinthians. Não busquem problemas onde não exista. Boa noite”, escreveu.

Desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, Mauro Boselli marcou três gols. Até agora, não conseguiu se firmar como titular e já teve seu nome especulado para deixar o clube, algo que sempre negou. Suas entrevistas sempre foram caracterizadas pela clareza na ideia a ser passada e por uma sinceridade muitas vezes incomum no Brasil.