Renê Júnior pode deixar o Corinthians rumo ao Coritiba

Pouco aproveitado no Corinthians em 2019, o volante Renê Júnior pode se transferir ao Coritiba, que recentemente foi promovido para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ao longo da última temporada, o jogador de 30 anos sofreu com seguidas lesões e fez apenas uma partida.

A tendência é que caso permaneça no Timão, o atleta ainda sofra com a falta de espaço. O Alvinegro, inclusive, tem um acerto encaminhado com o volante colombiano Victor Cantillo, do Júnior Barranquilla.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A reapresentação do elenco do Corinthians está marcada para a próxima segunda-feira (6). No entanto, há a possibilidade de Renê Júnior já estar integrando o elenco do Coxa. Em uma imagem publicada pelo GloboEsporte.com, o nome do volante aparece em uma lista de atletas do Coritiba.

Caso concretizada a negociação, Renê Júnior vai ser o segundo volante a deixar o Timão nesta semana. Na última sexta-feira, Matheus Jesus publicou imagens com o uniforme do Red Bull Bragantino antecipando o anúncio oficial do clube.

O contrato de Renê Júnior com o Corinthians é válido até o fim de 2020. O jogador foi contratado em 2018 e, desde então, esteve em campo em 12 oportunidades e marcou um gol.