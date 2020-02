Renato Augusto no Corinthians? Entenda o que está rolando

Como acontece em quase toda janela para transferências no futebol, o nome de Renato Augusto voltou a ser ligado ao Corinthians. Dessa vez, a peculiaridade é o coronavírus, que passou a ser disseminado a partir da China e se tornou uma preocupação no mundo todo.

Campeão Brasileiro pelo Timão em 2015, o jogador foi comprado pelo Beijing Guoan ao fim daquela temporada e tem vínculo com os chineses até dezembro de 2021.

A Gazeta Esportiva apurou que a possibilidade de retorno agora é muito remota. A Liga Nacional está suspensa por precaução ao coronavírus, mas a Liga dos Campeões da Ásia vai seguir com sua programação, e o Beijing Guoan é um dos candidatos ao título.

No clube, há quem confie de que esse cenário pode mudar. O Corinthians não fez proposta, mas monitora a situação e usa do bom relacionamento que tem com o atleta e seus representantes.

Pode-se dizer que se uma possibilidade de empréstimo aparecer, o Corinthians entraria forte e até como favorito a repatriar o meio-campista de 32 anos. Por ora, não entanto, é mais prudente os torcedores não criarem tanta expectativa.

Enquanto isso, quem está trabalhando no CT Joaquim Grava é Paulinho, outro que fez história com a camisa alvinegra. Para manter a condição física em dia durante a pausa no Campeonato Chinês, Paulinho vai usar a estrutura corintiana, com autorização do Guangzhou Evergrande. Aliás, na decisão contra o Guaraní-PAR, pela Libertadores, Paulinho inclusive esteve na Arena.