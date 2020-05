Relembre cinco gols de falta marcantes na história do Corinthians

1 /5 /5

Em jogo pelo Paulista de 1995, o Corinthians teve uma falta quase do meio de campo, no clássico contra o Palmeiras. Velloso nem pediu barreira, mas Marcelinho Carioca bateu com veneno para vencer o goleiro palmeirense e marcar um dos gols mais marcantes da história do clube (Foto: Divulgação/SCCP)