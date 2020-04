Relembre: 5 zagueiros que decepcionaram com a camisa do Corinthians

4 /5 /5

Fábio Ferreira foi revelado pelo Corinthians em 2004, emprestado e voltou em 2007, quando viveu talvez a pior temporada da história do clube, que culminou no rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O zagueiro fez parte do grupo que conseguiu o acesso no ano seguinte. Foram 23 jogos, ao todo.