Relembre: 5 técnicos que decepcionaram no comando do Corinthians

Ídolo de Barcelona e Real Madrid como jogador, Evaristo de Macedo pegou o Corinthians campeão Paulista e Brasileiro, em 1999. Em pouco tempo, porém, entrou em conflito com os jogadores, perdeu o vestiário e passou a receber forte cobrança da torcida e até da diretoria. Foram 9 derrotas, 4 empates e 9 vitórias. A saída foi marcante, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, com direito a uma briga com um torcedor que invadiu o vestiário do time. Tudo isso três dias antes do embate com o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores daquele ano. (Foto: Gazeta Press)